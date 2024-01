YTLration Bhd Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Ytl Bhd-Aktie wird derzeit technisch analysiert. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 35,64 JPY, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Dies liegt daran, dass der Aktienkurs selbst bei 65 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +82,38 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 47,01 JPY angenommen, was einer Differenz von +38,27 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Demnach lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) erhält die Ytl Bhd-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 47, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Ebenso erhält die Aktie auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ytl Bhd.

Die Diskussionen rund um Ytl Bhd in den sozialen Medien deuten auf eine mittlere Aktivität hin, was eine "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild ergibt. Darüber hinaus weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung basierend auf der technischen Analyse sowie der Stimmung und Diskussionen in den sozialen Medien.