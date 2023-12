YPF Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "Vodacom Group":

Die technische Analyse der Ypf-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 12,84 USD verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs bei 17,43 USD liegt und einen Abstand von +35,75 Prozent aufgebaut hat, was als "Gut" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 13,18 USD, was einer Differenz von +32,25 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" signalisiert. Insgesamt erhält die Ypf-Aktie auf Basis der beiden Zeiträume eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Ypf eingestellt waren, ohne klare positive oder negative Tendenzen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils negativ, weshalb die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien erhält Ypf ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat, obwohl eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer für diese Aktie gemessen wurde.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ypf-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch wird auf Basis des längeren RSI von 25 Tagen festgestellt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Ypf-Aktie auf Grundlage dieser Analyse mit einem "Gut" bewertet.