YPF Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Dividendenrendite von Ypf liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. Die Stimmungslage der Anleger in Bezug auf Ypf war im vergangenen Monat neutral, während das Unternehmen weniger Aufmerksamkeit erhielt, was zu einem "Schlecht"-Rating führte. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Die Analysten schätzen die Ypf-Aktie langfristig als "Neutral" ein und erwarten ein Kursziel von 10,5 USD, was einer Erwartung von -38,92 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Basierend auf diesen Faktoren vergeben wir daher die Gesamtbewertung "Neutral".

