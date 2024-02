YPF Aktie: In selten guter Lage!

Die technische Analyse der Ypf-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage beträgt derzeit 14,2 USD. Im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 17,91 USD liegt dieser Wert deutlich darüber, mit einem Unterschied von +26,13 Prozent. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 16,78 USD einen positiven Trend, da der letzte Schlusskurs um +6,73 Prozent darüber liegt. Daher erhält die Ypf-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating.

Die Einschätzungen von Analysten der letzten 12 Monate zeigen, dass Ypf 0 Mal als "Gut", 1 Mal als "Neutral" und 1 Mal als "Schlecht" bewertet wurde. Dies führt zu einem langfristigen Rating von "Neutral" seitens institutioneller Analysten. Auch der aktuelle Kurs von 17,91 USD wird von Analysten kritisch betrachtet, die eine Entwicklung von -41,37 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 10,5 USD prognostizieren. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls interessante Werte. Der 7-Tage-RSI liegt bei 25,14 Punkten, was darauf hinweist, dass die Ypf-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 35,31, was auf eine neutrale Lage hindeutet. Somit wird die Ypf-Aktie in diesem Punkt als "Gut" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Ypf eingestellt waren, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negative Nachrichten über das Unternehmen veröffentlicht wurden. Auf Grundlage dieser Stimmungsanalyse wird Ypf daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung für die Ypf-Aktie auf Basis der technischen Analyse, der Analysteneinschätzungen und der Anlegerstimmung.

