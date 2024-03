YPF Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Ypf wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 39,02 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Ypf-Aktie als "neutral" eingestuft wird. Gleiches gilt für den RSI25, der bei 42,12 liegt. Somit wird das Wertpapier auch auf dieser Basis als "neutral" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Aspekte wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Das aktuelle KGV von Ypf beträgt 61, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" als überbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "schlechte" Einschätzung.

Ein weiterer Faktor, der berücksichtigt wird, ist das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie. Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten gering, was zu einer "schlechten" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert und wird daher als "neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Ypf in dieser Kategorie eine "schlechte" Bewertung.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien waren mehrheitlich negativ, und negative Themen rund um Ypf waren in den letzten Tagen besonders präsent. Daher ergibt sich insgesamt eine "schlechte" Bewertung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Ypf in verschiedenen Bereichen als "neutral" oder sogar als "schlecht" bewertet wird.