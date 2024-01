YPF Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Der RSI der Ypf-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 88, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI der letzten 25 Tage, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb hier ein "Neutral" Rating vergeben wird.

Beim Vergleich des Aktienkurses von Ypf mit anderen Unternehmen der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche zeigt sich, dass Ypf in den letzten 12 Monaten eine Performance von 118,89 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 20,13 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +98,76 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Ypf derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Ypf in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Obwohl in den vergangenen Tagen positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, erhält der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral" Einschätzung zur Anleger-Stimmung.

Die Analyse der verschiedenen Faktoren führt zu unterschiedlichen Bewertungen, wobei ein "Gut"-Rating für die Branchenvergleich Aktienkurs steht, während der Relative Strength Index und die Dividendenpolitik zu einem "Schlecht"-Rating führen. Die Anleger-Stimmung wird insgesamt als "Neutral" eingestuft.