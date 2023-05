YPF-Aktie: Ist Argentiniens Öl-Baron ein Investment wert?

YPF (WKN: 886738) ist ein argentinischer Öl-Konzern, dessen ADRs an der New Yorker Börse in den vergangenen zwei Monaten um knapp ein Viertel auf 11,17 US$ hochgeklettert sind. Das Unternehmen hat ein wachstumsreiches 2022 hinter sind und ist auch stark ins laufende Jahr gestartet. Ist das staatliche Unternehmen für Rohstoff-Anleger einen Blick wert?