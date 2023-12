YPF Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lindt & Spruengli AG":

Die Aktie von Ypf wird derzeit als überbewertet angesehen, verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt im Bereich Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 46,17, was einem Abstand von 51 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 30,66 entspricht. Dies führt zu einer fundamentalen "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ist zu beobachten, dass Ypf über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist. Dies deutet auf eine starke Diskussionsaktivität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen gering, was zu einer "Neutral"-Wert Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Ypf in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Für Anleger, die in die Aktie von Ypf investieren, ergibt sich eine Dividendenrendite von 0 %, was 28,15 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Ypf derzeit um +28,11 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +34,06 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

