YPF Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Der Aktienkurs von Ypf hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Energie-Sektor im vergangenen Jahr sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 49,78 Prozent liegt Ypf um mehr als 31 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 18,32 Prozent. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt Ypf mit einer Rendite von 31,46 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Ypf derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 19,82 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ypf-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 59, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem Wert von 41,63 als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ypf.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass über Ypf in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde. An drei Tagen dominierten positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, wodurch die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Aufgrund des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt erhält Ypf eine "Neutral"-Bewertung.