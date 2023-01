Mit YOUPLUS tritt ein neuer Spezialanbieter für maßgeschneiderte Gruppenversicherungslösungen in den deutschen Markt ein

Köln (ots) -- Die Schweizer Versicherungsgruppe YOUPLUS Holding tritt im Rahmen der europäischen Expansion ihres B2B2C-Geschäftsmodells in den deutschen Markt ein.- Geleitet vom langjährigen Versicherungsexperten Dr. Jan Möller widmet sich das erfahrene deutsche YOUPLUS-Team bereits ab Januar 2023 dem wachsenden Segment maßgeschneiderter, service-orientierter Gruppenversicherungslösungen.- Mit ihrem Produkt "GroupLifePlus" präsentiert YOUPLUS die konsequente Weiterentwicklung der kollektiven Absicherung von Todesfall- und Berufsunfähigkeitsrisiken. Abgerundet wird das Angebot durch das zusätzlich integrierte Care Management, mit dem Kunden Präventions- und Reintegrationspotentiale heben können. "GroupLifePlus" wird spätestens ab Juli 2023 (vorbehaltlich behördlicher Genehmigung) in Deutschland und Österreich verfügbar sein.Die junge Schweizer Versicherungsgruppe YOUPLUS Holding tritt im Rahmen ihrer europäischen Expansion Anfang dieses Jahres auch in den deutschen Markt ein. In den letzten fünf Jahren hat die YOUPLUS-Gruppe ihre B2B2C-Geschäftsmodellpräsenz in mehreren Europäischen Ländern ausgebaut und bietet ihren Kunden hauptsächlich Lebensversicherungslösungen an.Ursprünglich war geplant, erst im nächsten Jahr in den deutschen Markt einzusteigen. Martin Vogl, Mitgründer und CEO von YOUPLUS: "Wir konnten der Gelegenheit nicht widerstehen: Der Markt für Gruppenversicherungslösungen bietet viel Potential für einen Anbieter wie YOUPLUS. Mit dem erfahrenen Team um Dr. Jan Möller, den wir für den Markteintritt gewinnen konnten, adressieren wir den deutschen Markt nun schon im Jahr 2023."YOUPLUS wird im deutschen und österreichischen Markt mit dem "GroupLifePlus"-Produkt an den Start gehen. Damit präsentiert YOUPLUS die konsequente produkt- wie auch prozessseitige Weiterentwicklung der kollektiven Absicherung von Todesfall- und Berufsunfähigkeitsrisiken.In einem wachsenden Employee Benefits Markt wird YOUPLUS die steigende Nachfrage nach dienstleistungsorientierten und fachlich disziplinierten Absicherungsmodellen bedienen. Abgerundet werden diese Versicherungslösungen durch das integrierte Care Management, mit dem Kunden Präventions- und Reintegrationspotentiale heben können.Das Team der YOUPLUS in Deutschland kennt den Spezialmarkt der kollektiven Absicherungsmodelle seit vielen Jahren. Dr. Jan Möller, Geschäftsführer YOUPLUS Deutschland sowie Niederlassungsleiter, freut sich auf die neue Herausforderung: "Unser Anspruch als bewährtes Expertenteam ist es mit der gewohnten Identität & Intensität den überdurchschnittlichen Service anzubieten, der den spezifischen Bedürfnissen des deutschen und österreichischen Marktes entspricht. YOUPLUS bietet uns hier den optimalen Rahmen."YOUPLUS Deutschland wird im Januar dieses Jahres seine Geschäftstätigkeit aufnehmen und mit der offiziellen Registrierung der Zweigniederlassung spätestens zum 1. Juli (vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen) die ersten Verträge zeichnen. Weitere Geschäftsfelder mit vielversprechendem Potenzial werden kontinuierlich analysiert, um die Aktivitäten weiter auszubauen.YOUPLUS HoldingDie YOUPLUS Holding ist eine in der Schweiz ansässige Versicherungsgruppe, die von Unternehmern gegründet wurde, die auf ihre langjährige Erfahrung im Versicherungsgeschäft und einer beeindruckenden Erfolgsbilanz aufbauen. In den letzten fünf Jahren ist YOUPLUS in mehrere europäischen Länder neu eingetreten und hat sich zu einem der am schnellsten wachsenden Versicherungsunternehmen in Europa entwickelt.Die Eigentümerstruktur der YOUPLUS Holding garantiert größtmögliche Unabhängigkeit bei höchstmöglicher Solidität. So zählt die Hannover Rück SE, als drittgrößte Rückversicherungsgesellschaft der Welt mit einem Anteil von 15% zu den Eigentümern.Pressekontakt:YOUPLUS DeutschlandOliver ThiemTel. +49 151 1084 2204Email: oliver.thiem@youplus.liOriginal-Content von: YOUPLUS Deutschland, übermittelt durch news aktuell