YOC: Umsatzwachstum in 2023?

Das Ad Tech Unternehmen YOC AG (Frankfurt, Prime Standard, ISIN: DE 0005932735) steigerte im Geschäftsjahr 2023 die Umsatzerlöse auf Konzernebene nach vorläufigen IFRS-Zahlen gegenüber dem Vorjahr um rund 31% auf voraussichtlich ca. 30,6 Mio. EUR (2022: 23,4 Mio. EUR).

Parallel zur Steigerung des Transaktionsvolumens, das mittlerweile vollständig über die unternehmenseigene Technologieplattform VIS.X® abgewickelt wird, entwickelten sich alle Märkte, in denen der YOC-Konzern tätig ist, mit einem deutlichen Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)* verbesserte sich vor diesem Hintergrund auf voraussichtlich ca. 4,3 Mio. EUR (2022: 3,5 Mio. EUR). Dadurch konnte das Konzernperiodenergebnis auf voraussichtlich ca. 2,8 Mio. EUR (2022: 2,3 Mio. EUR) gesteigert werden.

Im saisonal bedingt wichtigen vierten Quartal konnte die Gesellschaft voraussichtlich eine Umsatzsteigerung in Höhe von rund 30% auf ca. 10,9 Mio. EUR (Q4/2022: 8,4 Mio. EUR) erzielen. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich dabei auf voraussichtlich ca. 2,9 Mio. EUR (Q4/2022: 1,6 Mio. EUR), wodurch eine EBITDA-Marge in Höhe von 27% erzielt werden konnte.

Sebastian Bauermann, CFO der YOC AG: „Die Investitionen in unsere VIS.X® Plattform machen sich immer mehr in der Skalierung unseres Geschäftsmodells bemerkbar. Nach einem Umsatzwachstum von über 30% im zurückliegenden Geschäftsjahr 2023, erwarten wir nach einem bislang gelungenen Start in das Geschäftsjahr 2024 eine anhaltend starke Wachstumsdynamik.“