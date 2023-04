YOC: Prognose bestätigt positive Analysteneinschätzung.

Wachstum organisch und anorgansich bei YOC

YOC plant neben organischen Wachstum auch die Übernahme von entsprechenden „passenden Unternehmen“ – wie zuletzt im März dieses Jahres die finnischen Nostemedia Oy . Passende Unternehmen sind laut Unternehmenspräsentation vom Hamburger Investoren Tag: „Strong focus on high–impact ad formats and

delivery across premium publishers lacking its own technology platform.“ Dadurch verspricht man sich sofort nach Übernahme wesentliche Umsatzsteigerungen bei den übernommenen Einheiten zu erzielen. Hierbei bewegen sich Übernahmen natürlci im Rahmen der Grösse der YOC – also beispielsweise zahlte man bei Übernahme der Schweizer theINDUSTRY AG in 2022 einen fixen Kaufpreis von 400 TEURO (Mit 30% der Kundenumsätze in 2022 ein überschaubares Multiple) plus erfolgsabhängiger Komponenten, was eine solche Übernahme finanzierbar und berechenbar macht.