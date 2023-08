YOC AG mit deutlicher Steigerung

Weitere Suchergebnisse zu "YOC":

Das Ad Tech Unternehmen YOC AG (ISIN: DE 0005932735) verzeichnete in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2023 ein Umsatzwachstum auf Konzernebene im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in Höhe von 30% auf 12,6 Mio. EUR (H1/2022: 9,7 Mio. EUR). Das um die Akquisition der Nostemedia Oy mit Sitz in Helsinki bereinigte organische Wachstum betrug 23% im ersten Halbjahr 2023.

Im Zuge der Übernahme sowie der weiteren Internationalisierung resultierte ein Anstieg der Mitarbeiteranzahl vor allem in den Geschäftsbereichen Vertrieb und Plattformentwicklung. In der Berichtsperiode stieg der Personalaufwand somit auf 3,6 Mio. EUR (H1/2022: 2,6 Mio. EUR) an. Durch die Insolvenz der US-amerikanischen Demand-Side-Plattform MediaMath Inc. im Juni 2023 entstand ein vollständiger Forderungsausfall, der die operative Profitabilität des YOC-Konzerns in Höhe von insgesamt 0,4 Mio. EUR belastete.

In Konsequenz belief sich das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)* im ersten Halbjahr 2023 auf 0,6 Mio. EUR (H1/2022: 1,2 Mio. EUR). Das Konzernperiodenergebnis betrug -0,2 Mio. EUR (H1/2022: 0,5 Mio. EUR).

Umsatz- und Ergebnis des ersten Halbjahres 2023 der YOC AG liegen im Rahmen der Gesamtjahresprognose 2023.

Sebastian Bauermann, CFO der YOC AG: „Im zweiten Halbjahr 2023 wird die starke Umsatzdynamik aufgrund des zunehmenden Handelsvolumens auf unserer Plattform VIS.X® weiter anhalten. Parallel dazu wird sich die Profitabilität überproportional im Vergleich zur ersten Jahreshälfte steigern.“