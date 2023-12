YLZ Information Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Dabei gilt ein Wert zwischen 0 und 30 als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Ylz Information liegt bei 47,67, was als "Neutral" eingestuft wird. Über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt der RSI25 einen Wert von 52,85, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Ylz Information bei 6,9 CNH, was einer Entfernung von +4,55 Prozent vom GD200 (6,6 CNH) entspricht, und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 6,83 CNH, was einer Entfernung von +1,02 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Ylz Information also als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Ylz Information bei 659, was im Vergleich zur Branche "Software" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aufgrund fundamentaler Kriterien erhält die Ylz Information daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Branchenvergleich zeigte die Ylz Information in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,28 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 18,69 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -8,41 Prozent führt. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Ylz Information 2,18 Prozent unter dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.