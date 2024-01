YLZ Information Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Federal Realty Investment Trust":

Ylz Information, ein Unternehmen aus der "Software"-Branche, weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,63 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Ylz Information-Aktie in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.

Bezüglich der fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ylz Information bei 659,29, was vergleichbar mit dem Branchendurchschnitt ist. Die Aktie wird daher weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft und erhält eine neutrale Bewertung auf dieser Basis.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Ylz Information auf 6,53 CNH, während der aktuelle Aktienkurs bei 4,32 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -33,84 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Ebenso zeigt der GD50 einen Abstand von -35,91 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat Ylz Information in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von -28,03 Prozent erzielt, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 15,07 Prozent liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungskriterien, dass die Ylz Information-Aktie momentan unterdurchschnittlich abschneidet und in den Kategorien Dividende, fundamentale Kriterien, technische Analyse und Branchenvergleich negative Bewertungen erhält. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.