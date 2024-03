YLZ Information Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die technische Analyse der Ylz Information-Aktie zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) aktuell bei 60,53 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 37, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ylz Information mit 0 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,7 Prozent in der "Software"-Branche. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Die technische Analyse basierend auf dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 4,14 CNH liegt, was einer Abweichung von -29,59 Prozent entspricht und daher als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ylz Information bei 659,29, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Insgesamt ergibt sich für die Ylz Information-Aktie eine neutrale Einstufung sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht.