YIT Oyj Aktie: Der weitere Knall!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Yit beträgt das aktuelle KGV 40, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" im Durchschnitt ein KGV von 34 haben. Dies zeigt, dass Yit aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden, was den sogenannten Relative Strength Index (RSI) liefert. Bei Yit liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 97,81 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Yit-Aktie überkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 79,62, dass die Aktie überkauft ist. Aufgrund dieser Werte erhält Yit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Yit von 1.661 EUR mit einer Entfernung von -19,37 Prozent vom GD200 (2,06 EUR) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 1,97 EUR auf einen Abstand von -15,69 Prozent hin, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird.

In Bezug auf die Dividende liegt Yit mit einer Dividendenrendite von 8,96 Prozent 4,8 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Bauwesen" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als lukratives Investment bewertet und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.