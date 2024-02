YIT Oyj Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die Stimmung unter den Anlegern bei Yit in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" für die Aktie führte.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 2,04 EUR für die Yit-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,656 EUR, was einem Unterschied von -18,82 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,95 EUR liegt mit einem letzten Schlusskurs von ebenfalls 1,656 EUR (-15,08 Prozent Abweichung) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die Gesamtbewertung für die einfache Charttechnik ergibt somit ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Yit-Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 81,66 Punkten und der RSI25 bei 76,27, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Yit derzeit eine Dividendenrendite von 8,96 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,55 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Bauwesen"-Branche beträgt +5. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Yit-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.