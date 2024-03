YIT Oyj Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "YIT":

Die Yit-Aktie wurde einer technischen Analyse unterzogen, die zu dem Ergebnis führt, dass sie sich kurzfristig und langfristig gesehen als "Schlecht" einstuft. Der Kurs von 1,61 EUR liegt momentan -13,9 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) und -19,5 Prozent unter dem GD200. Der Relative Strength Index (RSI) für 7 Tage zeigt aktuell einen Wert von 37,61 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI für 25 Tage hingegen weist darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Yit-Aktie als durchschnittlich und gering eingestuft werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. In den sozialen Medien war die Anlegerstimmung in den letzten Tagen neutral, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral aufgenommen. Insgesamt erhält die Yit-Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung.