YIT Oyj Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Analyse von Stimmung und Buzz in der Internet-Kommunikation kann helfen, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Yit jedoch kaum verändert. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bezüglich Yit gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Yit liegt der RSI7 aktuell bei 60,11 Punkten und der RSI25 bei 44,35 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält Yit in diesem Bereich auch eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurde Yit in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern als eher neutral bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt dies eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Yit verläuft aktuell bei 2,15 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 1,903 EUR liegt, was einem Abstand von -11,49 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 1,84 EUR, was einer aktuellen Differenz von +3,42 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den beiden Zeiträumen.

Insgesamt wird die Aktie von Yit also mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.