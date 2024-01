YGM Trading Aktie: So kann man sich irren!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Ygm Trading beträgt das aktuelle KGV 62, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" mit einem Durchschnitt von 32 als überbewertet eingestuft wird. Die Redaktion gibt der Aktie daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich bei Ygm Trading ein Verhältnis von 10 zum Aktienkurs, was eine positive Differenz von +3,85 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche bedeutet. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Ygm Trading daher als "Gut".

Hinsichtlich der Performance des Aktienkurses verzeichnete Ygm Trading in den letzten 12 Monaten eine negative Entwicklung von -11,24 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 18,72 Prozent, was zu einer Underperformance von -29,96 Prozent für Ygm Trading führt. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite mit 15,57 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Ygm Trading mit 1 HKD um -12,28 Prozent vom GD200 (1,14 HKD) entfernt ist, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 1,16 HKD ein "Schlecht"-Signal auf, da der Abstand -13,79 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Ygm Trading als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

