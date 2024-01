YGM Trading Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes in der Internet-Kommunikation zeigt, dass es in den letzten Wochen nur geringe Veränderungen in der Stimmung bezüglich Ygm Trading gab. Daher erhalten sie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich jedoch eine positive Differenz von +3,85 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Ygm Trading von unseren Analysten eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ygm Trading derzeit bei 1,14 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,99 HKD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -13,16 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt mit -16,1 Prozent Abstand ein "Schlecht". Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Schlecht" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Ygm Trading sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird Ygm Trading auch für diesen Punkt unserer Analyse mit "Neutral" bewertet.