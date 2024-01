YETI Holdings Inc ist zurück!

Die technische Analyse der Yeti-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 42,46 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag war 46,08 USD, was einer Differenz von +8,53 Prozent entspricht, und wird daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 45,39 USD, und der letzte Schlusskurs war nah am gleitenden Durchschnitt (+1,52 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Yeti-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Yeti-Aktie beträgt 81, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis (44,08) neutral, und daher wird die Aktie insgesamt nach RSI-Bewertung als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Yeti insgesamt 8 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung ist "Gut", bestehend aus 4 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Aufgrund einer durchschnittlichen Kursprognose von 50,14 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 8,82 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") erzielte die Yeti-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,78 Prozent, was 8,27 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" beträgt 3,13 Prozent, wobei Yeti aktuell 0,36 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.