YETI Holdings Inc Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Yeti-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 43,09 USD, während der aktuelle Kurs bei 43,68 USD liegt, was einer Abweichung von +1,37 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 46,85 USD, wobei der letzte Schlusskurs 6,77 Prozent unter diesem Wert liegt. Dadurch erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik. Die Dividendenpolitik von Yeti wird ebenfalls kritisch betrachtet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -15,5 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

Analysten beurteilen die Yeti-Aktie langfristig als "Gut"-Titel, wobei von insgesamt 18 Analysten 4 die Aktie positiv bewerten, 4 neutral und keiner negativ. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates gab, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 50,14 USD, was einer Erwartung von 14,8 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Yeti-Aktie mit einer Rendite von 2,78 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" konnte Yeti mit einer Rendite von 4,37 Prozent eine sehr gute Entwicklung verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.