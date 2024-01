YETI Holdings Inc Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Analysteneinschätzung für die Yeti-Aktie wird insgesamt als "Gut" bewertet, basierend auf den langfristigen Meinungen von Analysten. Von insgesamt 8 Bewertungen waren 4 positiv, 4 neutral und keine negativ. Es gab keine neuen Updates von Analysten im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 50,14 USD, was einer potenziellen Performance von 6,87 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Kurs von 46,92 USD.

In Bezug auf die Dividende weist Yeti derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 15,49 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Yeti-Aktie positiv ist. Der GD200 liegt bei 42,83 USD, was bedeutet, dass der aktuelle Kurs von 46,92 USD um +9,55 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 46,27 USD, was einer Abweichung von +1,4 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

Fundamental betrachtet weist die Yeti-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,29 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 62 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher eine positive Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien. Insgesamt wird die Yeti-Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet.