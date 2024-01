YETI Holdings Inc Aktie: In selten guter Lage!

Die Aktie von Yeti weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 15,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie laut Redaktion zu einem unrentablen Investment mit einer "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Yeti diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" im Anleger-Sentiment bewertet.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielte Yeti in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,78 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche im Durchschnitt um -0,72 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +3,5 Prozent für Yeti. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite im letzten Jahr bei -5,52 Prozent, wobei Yeti um 8,3 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yeti mit einem Wert von 24,29 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 67,99. Dies entspricht einer Unterbewertung von 64 Prozent und führt dazu, dass die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.