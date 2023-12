YETI Holdings Inc Aktie: Der nächste starke Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Die Yeti-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 20,87 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Yeti-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 21,62, dass Yeti überverkauft ist und demnach ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Yeti-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert beträgt aktuell 41,67 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 51,41 USD liegt (Unterschied +23,37 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 42,86 USD über dem letzten Schlusskurs (+19,95 Prozent), was der Aktie ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik einbringt.

In Bezug auf die fundamentalen Kennzahlen weist das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Yeti einen Wert von 24,29 auf, was 61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und entsprechend eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche hat Yeti in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,78 Prozent erzielt, während die Branche im Durchschnitt um -0,3 Prozent gefallen ist, was eine Outperformance von +3,08 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor hat Yeti eine Überperformance von 6,9 Prozent erzielt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.