YETI Holdings Inc Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Diskussionen über Yeti in den sozialen Medien geben ein starkes Signal über die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und auch die diskutierten Themen rund um den Wert wurden größtenteils positiv bewertet. Basierend auf diesen Erkenntnissen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Zusammenfassend betrachtet, ist die Anlegerstimmung bezogen auf die Aktie von Yeti als angemessen zu bewerten.

Die Aktivität in den sozialen Medien kann Stimmungen verstärken oder verändern. In Bezug auf Yeti haben wir langfristig eine starke Diskussionsintensität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Gut" zu. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Hinsichtlich der Dividende ergibt sich bei Yeti ein Verhältnis von 0, was eine negative Differenz von -15,5 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Daher erhält das Unternehmen für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Yeti mit einer Rendite von 2,78 Prozent mehr als 8 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" zeigt sich mit einer Rendite von 4,37 Prozent eine sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.