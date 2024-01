YETI Holdings Inc Aktie: Das ist Wahnsinn!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und das Interesse an Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Bei Yeti wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat Yeti im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,78 Prozent erzielt, was 8,27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 3,13 Prozent, und Yeti liegt aktuell 0,36 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yeti liegt mit einem Wert von 24,29 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 61. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann und daher auf fundamentaler Basis ein "Gut" erhält.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Yeti insgesamt 8 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 8,82 Prozent hin, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungskriterien, dass Yeti derzeit eine gemischte Bewertung aufweist, wobei die fundamentale Bewertung positiver ausfällt als die Stimmungs- und Branchenbewertung. Es bleibt abzuwarten, wie sich dies in Zukunft auf die Aktienperformance auswirken wird.