YETI Holdings Inc Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Yeti-Aktie wird charttechnisch betrachtet neutral bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 42,74 USD, während der aktuelle Kurs bei 44,68 USD liegt - eine Abweichung von +4,54 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (46,05 USD) weist mit einem aktuellen Kurs von 44,68 USD eine geringfügige Abweichung von -2,98 Prozent auf. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionsintensität im Netz bezüglich der Yeti-Aktie zeigt nur eine schwache Aktivität, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Dividendenrendite von Yeti liegt bei 0 Prozent, was 15,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Rentabilität als Investment.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Yeti mit einer Rendite von 2,78 Prozent eine gute Entwicklung gezeigt. Die Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" hat eine mittlere Rendite von 1,42 Prozent, wobei Yeti mit 1,35 Prozent darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.