YETI Holdings Inc Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

In den letzten Wochen gab es keine klaren Veränderungen in der Kommunikation über Yeti in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Yeti unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Analysten bewerten die Aktie von Yeti langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten liegen 4 positive, 4 neutrale und keine negativen Bewertungen vor. Es gibt keine aktualisierten Bewertungen zu Yeti aus dem letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 50,14 USD, was einer Erwartung von 6,37 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Yeti als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 82,42, während der RSI25 bei 41,12 liegt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 24 für Yeti. Für jeden Euro Gewinn von Yeti zahlt die Börse 24,29 Euro. Dies ist 61 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Freizeitausrüstung & Produkte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 61. Aus diesem Grund wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält auf Grundlage des KGV die Bewertung "Gut".