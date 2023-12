YETI Holdings Inc Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Yeti wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Freizeitausrüstung & Produkte) angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 24,29, was einem Abstand von 61 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 62,41 entspricht. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Yeti 607,39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Yeti überwiegend negativ, und auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") weist Yeti eine Rendite von 2,78 Prozent auf, was mehr als 6 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Diese gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.