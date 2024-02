YETI Holdings Inc Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Yeti als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Yeti-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 53,96 und für den RSI25 von 67,65, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine langfristig starke Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, wodurch das Gesamtbild in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Yeti-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,78 Prozent erzielt, was 7,94 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" beträgt -1,32 Prozent, wobei Yeti aktuell 4,1 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yeti beträgt 24, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche als unterbewertet angesehen wird. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.