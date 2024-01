YETI Holdings Inc Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Bezogen auf die Yeti-Aktie betrachten wir nun den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 70,25 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Yeti-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu liegt der RSI25 im neutralen Bereich, weshalb die Yeti-Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt der Durchschnitt des Schlusskurses der Yeti-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine neutrale Bewertung von 5 Prozent Abweichung, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 44,9 USD. Eine ähnliche neutrale Bewertung wird auch auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage gegeben, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält die Yeti-Aktie daher auch in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich eine Outperformance von Yeti mit einer Performance von 2,78 Prozent in den letzten 12 Monaten im Vergleich zum Durchschnitt der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche von 0,99 Prozent. Ebenso übertrifft Yeti mit einer Rendite von 5,14 Prozent den Durchschnitt des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors, der eine mittlere Rendite von -2,37 Prozent im letzten Jahr verzeichnete. Diese ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Überperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yeti mit einem Wert von 24 auf eine Unterbewertung im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" hin, deren KGV bei 62,19 liegt. Dies entspricht einer Unterbewertung von ca. 61 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.