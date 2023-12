YETI Holdings Inc Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umdrehen. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Für Yeti wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Betrachtet man die Analysteneinschätzungen, so wurden in den letzten zwölf Monaten 8 Bewertungen für die Yeti-Aktie abgegeben, wovon 4 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 50,14 USD, was ein Abwärtspotenzial von -4,42 Prozent bedeutet. Daraus resultiert eine "Neutral"-Empfehlung für die Aktie.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird festgestellt, dass Yeti weder überkauft noch überverkauft ist. Für den 7-Tage-RSI erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung, während der 25-Tage-RSI darauf hinweist, dass Yeti überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird.

Der Aktienkurs von Yeti hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,78 Prozent erzielt, was 2,76 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" liegt die Rendite von Yeti ebenfalls über dem Durchschnitt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

