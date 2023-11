YETI Holdings Inc Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Laut einer technischen Analyse weist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Yeti-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +3,06 Prozent zum aktuellen Kurs auf. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs mit -5,95 Prozent unter diesem Durchschnitt. Daher erhält die Yeti-Aktie in diesem Fall eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Yeti derzeit bei 26,18 Euro, was 57 Prozent weniger ist als der Durchschnittswert in der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" von 60. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf Grundlage des KGV.

Der Aktienkurs von Yeti hat in den letzten 12 Monaten um 36,41 Prozent zugelegt, während ähnliche Aktien aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" im Durchschnitt um -1,95 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +38,36 Prozent für Yeti im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1,89 Prozent hatte, lag Yeti um 34,52 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 6 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Empfehlungen ausgesprochen. Kurzfristig wird die Aktie aus institutioneller Sicht als "Neutral"-Titel eingestuft. Das Kursziel der Analysten liegt im Durchschnitt bei 50,56 USD, was einer Entwicklung von 18,12 Prozent entspricht. Dafür wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet. Insgesamt erhält die Yeti-Aktie eine positive Bewertung aufgrund der Analysten-Untersuchung.