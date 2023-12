YETI Holdings Inc Aktie: Jetzt geht’s rund!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") zeigte die Yeti-Aktie eine Rendite von 2,78 Prozent, was mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche verzeichnete dagegen eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,56 Prozent, wobei Yeti mit 3,34 Prozent auch hier deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist die Yeti-Aktie als Neutral-Titel aus. Der RSI7 beträgt 23,53, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 42,5 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ergibt daher ein "Gut".

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Yeti-Aktie durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Yeti-Aktie 24, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche ein Durchschnitts-KGV von 62 aufweisen. Damit ist Yeti aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung seitens der Redaktion.