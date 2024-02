YETI Holdings Inc Aktie: Jetzt aber!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Yeti neutral einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Yeti-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 53,96 und ein RSI25-Wert von 67,65, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Aktivität in den Diskussionen über Yeti, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yeti beträgt 24, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse erhält die Yeti-Aktie aufgrund ihrer 200-Tage-Linie eine "Gut"-Einstufung, da der Aktienkurs einen Abstand von +5,25 Prozent aufgebaut hat. Allerdings zeigt das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein "Neutral"-Signal aufgrund einer Differenz von -3,16 Prozent. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung als "Gut" basierend auf beiden Zeiträumen.