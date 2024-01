YETI Holdings Inc Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Aktienkurs von Yeti hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,78 Prozent erzielt, was 7,68 Prozent unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" beträgt 2,38 Prozent, und Yeti liegt aktuell 0,39 Prozent über diesem Wert. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

Analysten bewerten die Yeti-Aktie aktuell als "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 4 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 50,14 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 5,79 Prozent bedeutet und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Yeti-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf längere Sicht wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft, da der RSI25 bei 47,5 liegt, was weder überkauft noch überverkauft bedeutet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung verzeichnet werden, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

