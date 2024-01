YETI Holdings Inc Aktie: Hammer-Nachricht!

Yeti hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 8 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", mit 4 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Yeti. Die durchschnittliche Kursprognose von 50,14 USD ergibt ein Aufwärtspotential von 9,6 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Die Yeti-Aktie notiert derzeit bei 45,75 USD, was -0,41 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie mit einer Distanz von +7,19 Prozent zum GD200 als "Gut" eingestuft.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Yeti beträgt derzeit 0, was einer negativen Differenz von -15,41 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" entspricht. Daher erhält Yeti in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Yeti eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen war positiv, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Gut" führt.