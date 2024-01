YETI Holdings Inc Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Aktienkurs des Unternehmens Yeti hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,78 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") 2,71 Prozent über dem Durchschnitt (0,07 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" beträgt 2,76 Prozent, wobei Yeti aktuell um 0,01 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Yeti ist positiv, da in den sozialen Medien vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Yeti, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Analysten schätzen die Aktie von Yeti langfristig als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen die Bewertungen vor: 4 Gut, 4 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel von 50,14 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yeti bei 24,29, was unter dem Branchendurchschnitt (61,91) liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.