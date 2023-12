YETI Holdings Inc Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Yeti wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 46,28 Punkten, was darauf hindeutet, dass Yeti weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 26,99, was bedeutet, dass Yeti hier überverkauft ist, und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Yeti-Aktie ein Durchschnitt des Schlusskurses von 42,25 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 52,46 USD, was einer Abweichung von +24,17 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tage-Durchschnitt wird positiv bewertet, da der letzte Schlusskurs mit 44,73 USD ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Diskussionen rund um Yeti auf Plattformen der sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen und Stimmungen. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" angemessen bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Yeti im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividende aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.