YETI Holdings Inc Aktie: Da kann man nur noch staunen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" hat Yeti mit einem KGV von 24,29 einen niedrigeren Wert, was 61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" angesehen und erhält daher eine positive Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividende weist Yeti derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, während der Branchendurchschnitt bei 15,41 Prozent liegt. Dies bedeutet, dass die Dividendenrendite von Yeti unterdurchschnittlich ist und die Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung erhält.

Was die Aktienkursentwicklung betrifft, so hat die Yeti-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,78 Prozent erzielt, was jedoch 7,68 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" liegt die Rendite von Yeti jedoch 0,39 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie in dieser Kategorie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Yeti-Aktie anhand des Durchschnitts der letzten 200 Handelstage bewertet, der bei 42,6 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 47,4 USD, was einem Unterschied von +11,27 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 45,77 USD zeigt einen positiven Trend, was zu einer neutralen Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält Yeti für die einfache Charttechnik eine positive Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Yeti-Aktie, wobei sie in einigen Kategorien positiv und in anderen neutral oder negativ bewertet wird. Anleger sollten diese verschiedenen Aspekte bei ihrer Entscheidung, in die Aktie zu investieren, berücksichtigen.