YETI Holdings Inc Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Aktie des Unternehmens Yeti wird von Analysten auf lange Sicht als "gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 4 positiv, 4 neutral und keine negativ. Es gab keine Updates von Analysten im letzten Monat. Die durchschnittliche Kurszielprognose liegt bei 50,14 USD, was einer Erwartung von -3,16 Prozent entspricht. Das derzeitige Kursniveau von 51,78 USD wird daher als "neutral" eingestuft. Basierend auf allen Analystenmeinungen wird die Aktie daher insgesamt als "gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Yeti derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,29, was unter dem Branchendurchschnitt von 61 Prozent liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und daher eine "gute" Bewertung auf fundamentalen Grundlagen erhält.

In Bezug auf Dividenden schüttet Yeti derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Freizeitausrüstung & Produkte. Der Unterschied beträgt 15,42 Prozentpunkte, was dazu führt, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Yeti-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 58, was auf ein "neutral" Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 28,49, was darauf hindeutet, dass die Yeti-Aktie überverkauft ist. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Yeti mit einem "gut" Rating abgeschlossen.