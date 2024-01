YETI Holdings Inc Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Diskussionen über die Yeti-Aktie auf sozialen Medienplattformen spiegeln die Meinungen und Stimmungen der Anleger wider. Derzeit gibt es keine klare Tendenz in der Kommunikation, obwohl in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen über das Unternehmen diskutiert wurden. Infolgedessen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Yeti in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 8 Bewertungen für die Yeti-Aktie abgegeben, wovon 4 Bewertungen als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Zusammenfassend ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für die Yeti-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, liegt bei 50,14 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 11,68 Prozent entspricht. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 44,9 USD ergibt sich daraus eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien in der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche hat Yeti in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +1,79 Prozent erzielt, da die Aktie um 2,78 Prozent gestiegen ist, während der Branchendurchschnitt bei 0,99 Prozent lag. Im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -2,37 Prozent aufwies, liegt Yeti 5,14 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Fundamental betrachtet weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yeti einen Wert von 24 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche (KGV von 62,19) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Yeti daher als unterbewertet eingestuft und erhält in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.