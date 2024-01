YETI Holdings Inc Aktie: Anleger aufgepasst!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Yeti-Aktie stattgefunden. Von diesen waren 4 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammen ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Yeti-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Yeti. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 50,14 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 10,4 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 45,42 USD. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Yeti-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,78 Prozent erzielt, was 7,1 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" beträgt -0,16 Prozent, wobei Yeti aktuell 2,94 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Was die Dividende betrifft, so weist die Aktie von Yeti derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was einen geringeren Ertrag von 15,5 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Freizeitausrüstung & Produkte bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse betrachtet der Relative Strength Index (RSI) das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI für Yeti liegt derzeit bei 53,34, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Eine Ausweitung der Betrachtung auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 64, was ebenfalls als "Neutral" interpretiert wird. Somit ergibt sich insgesamt für den RSI die Einstufung "Neutral".