YETI Holdings Inc Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Yeti-Aktie befindet sich derzeit in einem positiven technischen Zustand, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 42,83 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 46,92 USD liegt, was einer Abweichung von +9,55 Prozent entspricht. Dies wird als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 46,27 USD, was einer Abweichung von +1,4 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Yeti-Aktie daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Diskussion im Internet eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Langfristig gesehen wird die Yeti-Aktie von Analysten positiv eingeschätzt, mit 4 Bewertungen als "Gut", 4 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Das Kursziel der Analysten liegt bei 50,14 USD, was einer potenziellen Performance von 6,87 Prozent entspricht, und daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Fundamental betrachtet hat die Yeti-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,29, was 61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 62 liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" Rating.