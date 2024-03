Xymax Reit Investment Aktie: Was war das denn?

Die technische Analyse der XYMAX REIT Investment Corp-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 116227,5 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 119700 JPY liegt, was einer Abweichung von +2,99 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 117286 JPY, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,06 Prozent), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die XYMAX REIT Investment Corp-Aktie daher ein "Neutral"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Sentiment und den Buzz.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen sind und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um XYMAX REIT Investment Corp beschäftigt hat.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die XYMAX REIT Investment Corp-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".