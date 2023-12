Xymax Reit Investment Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von XYMAX REIT Investment Corp im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung sich für XYMAX REIT Investment Corp in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 62,07, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,27, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der XYMAX REIT Investment Corp auf 113976 JPY, während der aktuelle Kurs bei 115900 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +1,69 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 116688 JPY, was zu einem Abstand von -0,68 Prozent und somit zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".