Xylem Aktie: Der nächste starke Knaller!

Der Aktienkurs von Xylem -Ny hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,46 Prozent erzielt, was 35,09 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 13,9 Prozent, und Xylem -Ny liegt aktuell 22,37 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Meinungen der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, sind insgesamt "Neutral", mit 3 Kaufempfehlungen, 4 Neutral-Bewertungen und 0 schlechten Einstufungen. Für den zurückliegenden Monat gibt es 1 Kaufempfehlung, 0 Neutral-Bewertungen und 0 schlechte Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut" einstuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 117,6 USD, was einer erwarteten Entwicklung von +6,01 Prozent entspricht, und daher wird die Aktie als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Xylem -Ny mittlerweile auf 102,08 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 110,93 USD erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 97,81 USD, was die Aktie ebenfalls positiv bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Xylem -Ny momentan als überverkauft eingestuft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.